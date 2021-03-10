В словах блогера Сыдыманова эксперты не нашли признаков возбуждения межрегиональной вражды. Генпрокуратура сняла обвинения

Генеральная прокуратура отказалась от обвинения в отношении блогера Sydymen, который обвинялся в возбуждении межрегиональной вражды в Instagram.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратура, органами следствия Сыдыманов Эмир Болотбекович обвинялся по ст.313 ч.1 УК КР по факту возбуждения межрегиональной вражды в социальных сетях.

Так, 16 марта 2020 года уголовное дело по обвинению Э.Сыдыманова было направлено в Октябрьский районный суд г.Бишкек для рассмотрения по существу.

В ходе судебного заседания адвокат обвиняемого Э.Сыдыманова заявил ходатайство о назначении комиссионной судебно-лингвистической экспертизы. Со стороны государственного обвинителя данное ходатайство было поддержано. Согласно заключению которой в выступлениях Э.Сыдыманова признаков возбуждения межрегиональной вражды и призывов к насильственным действиям не имеется.

Допрошенный по ходатайству государственного обвинителя эксперт-лингвист ГСЭС при ПКР Т.Абдыкожоев подтвердил свои выводы, изложенные в вышеуказанном заключении.

10 марта 2021 года в ходе прений сторон государственный обвинитель прокуратуры Октябрьского района г.Бишкек в соответствии с ч.1 ст.330 УПК КР, отказался от обвинения.

Источник: Кабар

