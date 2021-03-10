Генпрокурор: В новой редакции Конституции много новых и хороших норм, которые дадут эффект

В новой редакции Конституции много новых и хороших норм, которые, безусловно, дадут эффект, сказал генеральный прокурор Курманбек Зулушев, выступая на заседании в парламенте.

«Как вы знаете, каждый законопроект проходит процедуру принятия. И здесь то же самое. На референдуме народ показал, что готов поменять форму государственного правления. И вы, и я были членом Конституционного совещания, и принимали участие в последних заседаниях. Я хотел бы поблагодарить за то, что право инициирования проектов законов дали Генпрокуратуре и Верховному суду. Мы будем инициировать, но последнее слово за парламентом. Опять же парламент будет играть одну из главных ролей в судьбе государства», - сказал Зулушев.

В новой редакции Конституции, по словам Генпрокурора, много новых и хороших норм, которые дадут эффект.

«Тем не менее, хочу отметить, что это не окончательно и еще можно внести изменения в новую Конституцию», - сказал Зулушев.

Источник: Кабар