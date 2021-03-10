Генпрокурор: В новой редакции Конституции много новых и хороших норм, которые дадут эффект

В новой редакции Конституции много новых и хороших норм, которые, безусловно, дадут эффект, сказал генеральный прокурор Курманбек Зулушев, выступая на заседании в парламенте.
«Как вы знаете, каждый законопроект проходит процедуру принятия. И здесь то же самое. На референдуме народ показал, что готов поменять форму государственного правления. И вы, и я были членом Конституционного совещания, и принимали участие в последних заседаниях. Я хотел бы поблагодарить за то, что право инициирования проектов законов дали Генпрокуратуре и Верховному суду. Мы будем инициировать, но последнее слово за парламентом. Опять же парламент будет играть одну из главных ролей в судьбе государства», - сказал Зулушев.
В новой редакции Конституции, по словам Генпрокурора, много новых и хороших норм, которые дадут эффект.
«Тем не менее, хочу отметить, что это не окончательно и еще можно внести изменения в новую Конституцию», - сказал Зулушев.
Источник: Кабар
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!