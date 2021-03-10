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Назначен новый полпред в Чуйской области (биография)

Эркин Тентишев назначен новым полномочным представителем правительства в Чуйской области.

Назначен новый полпред в Чуйской области (биография)

Об этом Reporter.kg сообщили источники.

Тентишев окончил Кыргызский сельхозинститут (1979 — 1986 гг.), Международный университет Кыргызстана (1996 — 2000 гг.), Дипломатическую академию (2000 — 2003 гг.).

С 1998 — 2001 гг. — руководитель торгового представительства Кыргызстана в Пакистане;

2001 — 2004 гг. — генеральный консул и руководитель дипломатической миссии Кыргызстана в Пакистане;

2004 — 2005 гг. — директор Иммиграционного фонда при МИД КР.

Награды: медаль «Герой 7 Апреля», почетная грамота от премьер-министра/губернатора Чуйской области.

 

 

Источник: reporter.kg

           

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