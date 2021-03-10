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Конкурировать с США не можем, но об этом нужно говорить. Что такое инвестиционная привлекательность?

Бишкек, "Саясат. kg".   Таким образом, ежегодно не менее 10 тысяч граждан различных стран мира получают такую разновидность визы.

«В США есть разновидность миграционной визы – инвестиционная виза. Если кто-то готов инвестировать в экономику США не менее 1 млн долларов, то он автоматически претендует на грин-карту, а в будущем и на гражданство.

Таким образом, ежегодно не менее 10 тысяч граждан различных стран мира получают такую разновидность визы. Это означает, что такая виза привлекает в США около 10 млрд долларов в год.

Вдобавок появляются сотни новых рабочих мест, с четырех уголков света приезжают законопослушные и креативные бизнесмены… Такой должна быть инвестиционная привлекательность», — пишет на своей страничке в соцсетях политолог Алмазбек Акматалиев.

           

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