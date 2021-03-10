Создана экспертная группа по разработке Программы развития страны до 2026 года

В Кыргызстане создана межведомственная экспертная группа по разработке Программы развития страны на период до 2026 года.

Как сообщили в пресс-службе президента, в связи с конституционной реформой и изменениями в системе государственного управления необходимо изменить национальную стратегию развития на 2018-2040 годы.

Главой экспертной группы назначен заместитель руководителя Аппарата президента Бектур Зулпиев, его заместителем – заведующий отделом политики стратегического развития, экономики и финансов Аппарата президента Искандер Гайпкулов.

Отмечается, что государственная политика на ближайшие годы состоит из двух стратегических задач – срочной реализации антикризисных мер по восстановлению экономики от последствий пандемии, а также ускорения экономического роста за счет проведения кардинальных и системных реформ.

Экспертной группе поручено в кратчайшие сроки:

проанализировать отчет за 2019 год о ходе реализации Национальной стратегии развития Кыргызской Республики на 2018-2040 годы, по итогам подготовить рекомендации для корректировки Стратегии — 2040;

подготовить рекомендации и предложения по актуализации среднесрочных приоритетов развития Кыргызской Республики на период до 2026 года с учетом кризисных явлений, вызванных COVID-19, конституционной реформы, реформы государственного управления;

подготовить пакет основных реформ на среднесрочную перспективу и структурные реформы в экономике до 2026 года.

Напомним, на фоне эпидемии 2020 год стал худшим для экономики Кыргызстана за последние 26 лет – объем ВВП республики упал на 8,6%. Инфляция в прошлом году достигла 9,7%, подорожали продукты питания и снизились реальные денежные доходы населения. При этом внешний долг страны приблизился к отметке в 5 млрд долларов.

Источник: Элгезит