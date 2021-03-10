В Бишкеке стартовал ямочный ремонт дорог

«Бишкекасфальтсервис» начал приводить в порядок столичные улицы

С первых дней весны сотрудники муниципального предприятия «Бишкекасфальтсервис» начали приводить в порядок столичные улицы.

Рабочие приступили к ямочному ремонту согласно производственному плану на 2021 год. Вчера заработал асфальтобетонный завод, выпущено порядка 35 тонн асфальта.

На 10 марта закрыты ямы на перекрестках:

• улицы Абдрахманова и пр. Чуй;

• пр.Чуй и ул. Павлова;

• ул.Орозбекова и ул. Абдымомунова;

• ул. Панфилова и пр. Чуй;

• ул. Фрунзе и ул. Абдрахманова.

Ямочный ремонт продолжается.

Отметим, что списки улиц формировались, исходя из жалоб и обращений горожан в СМИ и социальных сетях, комиссионных выездов и предложений районных акимиатов.

Мэрия Бишкека

