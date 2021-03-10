В Бишкеке стартовал ямочный ремонт дорог

«Бишкекасфальтсервис» начал приводить в порядок столичные улицы
С первых дней весны сотрудники муниципального предприятия «Бишкекасфальтсервис» начали приводить в порядок столичные улицы.
Рабочие приступили к ямочному ремонту согласно производственному плану на 2021 год. Вчера заработал асфальтобетонный завод, выпущено порядка 35 тонн асфальта.
На 10 марта закрыты ямы на перекрестках:
• улицы Абдрахманова и пр. Чуй;
• пр.Чуй и ул. Павлова;
• ул.Орозбекова и ул. Абдымомунова;
• ул. Панфилова и пр. Чуй;
• ул. Фрунзе и ул. Абдрахманова.
Ямочный ремонт продолжается.
Отметим, что списки улиц формировались, исходя из жалоб и обращений горожан в СМИ и социальных сетях, комиссионных выездов и предложений районных акимиатов.
Мэрия Бишкека
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