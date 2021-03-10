Внимание! МЧС проверит готовность звуковых сирен на случай ЧС 

МЧС КР 10-11 марта 2021 года будет проводить проверку готовности систем оповещения населения на случай возникновения чрезвычайных ситуаций.
МЧС КР 10-11 марта 2021 года будет проводить проверку готовности систем оповещения населения на случай возникновения чрезвычайных ситуаций.
Как сообщает ведомство, проверка будет проходить путем «Перехвата» телерадиовещания, запуска звуковых сирен и систем голосового оповещения населения.
"Просим вас соблюдать спокойствие!" - говорится в сообщении.
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