Внимание! МЧС проверит готовность звуковых сирен на случай ЧС

МЧС КР 10-11 марта 2021 года будет проводить проверку готовности систем оповещения населения на случай возникновения чрезвычайных ситуаций.

МЧС КР 10-11 марта 2021 года будет проводить проверку готовности систем оповещения населения на случай возникновения чрезвычайных ситуаций.

Как сообщает ведомство, проверка будет проходить путем «Перехвата» телерадиовещания, запуска звуковых сирен и систем голосового оповещения населения.

"Просим вас соблюдать спокойствие!" - говорится в сообщении.