Бензин подорожает еще на 6-7 сомов - Минэнерго

Кыргызстане ожидается рост цен на ГСМ.

Об этом на заседании комитета ЖК сообщил заместитель министра энергетики Айтмамат Кадырбаев.

По данным ведомства, повышение стоимости горючего в Кыргызстане продолжится. Ожидается, что цены вырастут еще на 6-7 сомов.

Отметим, Кыргызстан завозит большую часть потребляемого бензина из других стран, и зависит от стоимости топлива на заводах-изготовителях. На прошлой неделе правительство ввело временный запрет на экспорт ГСМ из Кыргызстана, чтобы не допустить дефицита на этот вид товара.



Источник: vb.kg