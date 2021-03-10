Бензин подорожает еще на 6-7 сомов - Минэнерго

Кыргызстане ожидается рост цен на ГСМ.
Об этом на заседании комитета ЖК сообщил заместитель министра энергетики Айтмамат Кадырбаев.
По данным ведомства, повышение стоимости горючего в Кыргызстане продолжится. Ожидается, что цены вырастут еще на 6-7 сомов.
Отметим, Кыргызстан завозит большую часть потребляемого бензина из других стран, и зависит от стоимости топлива на заводах-изготовителях. На прошлой неделе правительство ввело временный запрет на экспорт ГСМ из Кыргызстана, чтобы не допустить дефицита на этот вид товара.
Источник: vb.kg
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