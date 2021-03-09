Ассоль Молдокматовой присвоено звание «Заслуженный деятель культуры России»

Также Ассоль Молдокматова стала Академиком русской словесности.

Вчера в Москве президент Международной академии русской словесности, председатель Высшего творческого совета Союза писателей России, председатель Союза журналистов России, профессор Григорий Осипов вручил удостоверение звания «Заслуженный деятель культуры России» Академику Евразийской телеакадемии, общественному деятелю Кыргызстана Ассоль Молдокматовой.

Также Ассоль Молдокматова стала Академиком русской словесности.

Кыргызстанцы в сетях написали десятки тысяч поздравлений в адрес академика: «Мы любим вас и вы - наша гордость!», «Вы - единственная, кто продвигает бренд страны на мировом уровне!», «Любим вас, Ассоль, и гордимся!», «Мы равняемся на вас!», «Спасибо за вашу доброту, душу и сердце!».

Источник: Кабар