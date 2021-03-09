В Таджикистане сообщили сроки начала месяца Рамазан

По его словам, для определения точного дня начала Рамазана они начали работать с Институтом астрофизики Академии наук Таджикистана.

В этом году в Таджикистане священный месяц Рамазан, возможно, начнется 13 апреля, сообщил «Азия-Плюс» глава Совета улемов Таджикистана Сайидмукаррам Абдукодирзода.

По его словам, для определения точного дня начала Рамазана они начали работать с Институтом астрофизики Академии наук Таджикистана.

Каждый год месяц Рамазан начинается на 10 дней раньше предыдущего поста. В прошлом году он начался 24 апреля и продлился до 23 мая.

Месяц Рамазан завершается праздником Ид аль-фитр или Иди Рамазон, являющимся первым по значению праздником у мусульман. Он начинается в последний день месяца Рамазан.

Источник: centralasia.media