На Нооруз кыргызстанцы отдохнут три дня

Кыргызстанцев ждут еще одни большие выходные.
Так, по данным Министерства здравоохранения и социального развития, в связи с празднованием Нооруза кыргызстанцы отдохнут три дня.
Поскольку 21 марта выпадает на воскресенье, то понедельник 22 марта объявлен нерабочим днем.
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