На Нооруз кыргызстанцы отдохнут три дня

Кыргызстанцев ждут еще одни большие выходные.

Так, по данным Министерства здравоохранения и социального развития, в связи с празднованием Нооруза кыргызстанцы отдохнут три дня.

Поскольку 21 марта выпадает на воскресенье, то понедельник 22 марта объявлен нерабочим днем.