Весенние каникулы школьников пройдут с 22 марта до 1 апреля – Минобразования

Министерство образования и науки КР информирует о датах весенних каникул.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, согласно Базисному учебному плану, весенние каникулы школьников пройдут с 22 марта до 1 апреля. Школьники отдохнут 10 дней.

1 апреля начнется IV четверть.