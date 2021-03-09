В Бишкеке задержали члена ОПГ по подозрению в мошенничестве

Сотрудниками ОБОП СКМ ГУВД Чуйской области задержан ранее разыскиваемый мужчина, состоящий на учете МВД КР как активный член ОПГ.

Как сообщает пресс-служба ГУВД региона, сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью СКМ ГУВД Чуйской была получена оперативная информация о местонахождении разыскиваемого мужчины по подозрению в мошенничестве.

Так, в целях проверки указанной информации сотрудниками милиции проводился ряд следственных и оперативных мероприятий.

В ходе принятых неотложных мер 6 марта текущего года сотрудниками ОБОП СКМ ГУВД Чуйской области и СКМ ОВД Сокулукского района на одной из улиц Бишкека мужчина был задержан, им оказался У.А. 1975 года рождения, состоящий на оперативно-превентивном учете МВД КР как член ОПГ.

В ходе досудебного производства сотрудниками милиции было установлено, что подозреваемый имеет более 15 судимостей за совершение различных преступлений.

В настоящее время задержанный водворен в изолятор временного содержания ОВД Сокулукского района.

Источник: Кабар