В Бишкеке задержали члена ОПГ по подозрению в мошенничестве

Сотрудниками ОБОП СКМ ГУВД Чуйской области задержан ранее разыскиваемый мужчина, состоящий на учете МВД КР как активный член ОПГ.
Как сообщает пресс-служба ГУВД региона, сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью СКМ ГУВД Чуйской была получена оперативная информация о местонахождении разыскиваемого мужчины по подозрению в мошенничестве.
Так, в целях проверки указанной информации сотрудниками милиции проводился ряд следственных и оперативных мероприятий.
В ходе принятых неотложных мер 6 марта текущего года сотрудниками ОБОП СКМ ГУВД Чуйской области и СКМ ОВД Сокулукского района на одной из улиц Бишкека мужчина был задержан, им оказался У.А. 1975 года рождения, состоящий на оперативно-превентивном учете МВД КР как член ОПГ.
В ходе досудебного производства сотрудниками милиции было установлено, что подозреваемый имеет более 15 судимостей за совершение различных преступлений.
В настоящее время задержанный водворен в изолятор временного содержания ОВД Сокулукского района.
Источник: Кабар
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