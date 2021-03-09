(Фото) Президент Садыр Жапаров принял бизнес-омбудсмена страны Робина Орд-Смита

Президент еще раз особо отметил, что двери Кыргызстана всегда открыты для инвесторов.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня, 9 марта, принял уполномоченное лицо по защите прав, свобод и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности (бизнес-омбудсмен) страны Робина Орд-Смита.

Состоялся обмен мнениями о текущей работе института бизнес-омбудсмена, мерах по поддержке предпринимателей, сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

Глава государства выразил удовлетворение усилиями бизнес-омбудсмена по защите законных прав предпринимателей и отметил его особую роль в поддержке и защите бизнеса от незаконных или ненадлежащих действий государственных органов.

Также он выразил благодарность Робину Орд-Смиту за применение своего международного опыта в Кыргызстане, а также Европейскому банку реконструкции и развития за оказываемую поддержку в создании института бизнес-омбудсмена.

Он отметил, что Кыргызстан, как демократическая страна, привержена созданию свободной деловой среды — принимаются активные меры по улучшению условий для предпринимателей и инвесторов, снижению необоснованного вмешательства в деятельность бизнеса.

Садыр Жапаров добавил, что после конституционной реформы будет повышен статус Агентства по продвижению и защите инвестиций, которое будет заниматься поддержкой не только зарубежных инвесторов, но и местных предпринимателей.

Он также выразил намерение повысить статус института бизнес-омбудсмена для улучшения прямых контактов на уровне Главы государства.

Президент еще раз особо отметил, что двери Кыргызстана всегда открыты для инвесторов.

Бизнес-омбудсмен Робин Орд-Смит сообщил, что в последнее время увеличилось количество жалоб, поступающих от предпринимателей на деятельность государственных органов страны.

В большинстве своем они касаются чрезмерного и необоснованного вмешательства фискальных, правоохранительных и судебных органов в работу предпринимателей.

В этой связи Робин Орд-Смит подчеркнул особую важность Указа Главы государства «О защите собственности и поддержке предпринимателей и инвесторов», который был принят одним из первых и демонстрирует решительную политическую волю руководства страны в деле поддержки предпринимательства и инвесторов.

Он также с сожалением добавил, что зачастую госорганы принимают отдельные решения без предварительных консультаций с предпринимателями, а рекомендации института бизнес-омбудсмена остаются без внимания.

Садыр Жапаров подчеркнул, что на данный институт предприниматели и общественность возлагают большие надежды, в связи с чем заверил в своей полной поддержке миссии института бизнес-омбудсмена по защите законных прав предпринимателей и инвесторов.

Источник: Кабар