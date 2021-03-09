Марипов уволил замглавы ГРС Тилека Батырканова

В связи со сложившейся ситуацией по вопросу нехватки и задержки выдачи общегражданских паспортов (загранпаспорта), премьер-министр Улукбек Марипов принял ряд решений.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Так, премьер поручил временно продлить сроки действия:

— паспорта гражданина Кыргызской Республики образца 2004 года для граждан, находящихся или пребывающих за пределами Кыргызской Республики, до 1 сентября 2021 года;

— общегражданского паспорта гражданина Кыргызской Республики образца 2006 года для граждан, находящихся или пребывающих за пределами Кыргызской Республики, до 1 сентября 2021 года.

Министерству иностранных дел поручено уведомить иностранные государства о принятых временных мерах в связи с форс-мажорными обстоятельствами, чтобы наши граждане без препятствий могли пересекать границы иностранных государств.

За отсутствие контроля и несвоевременное исполнение Плана по выдачи ePassport, по которому внедрение ePassport планировалось начать с 25 декабря 2020 года, а также за халатное отношение руководства Государственной регистрационной службы Министерства юстиции Кыргызской Республики, что в конечном итоге привело к нехватке и задержке выдачи общегражданских паспортов, объявил выговор председателю Государственной регистрационной службы Министерства юстиции Кыргызской Республики Акыну Мамбеталиеву, курирующий заместитель председателя Государственной регистрационной службы Министерства юстиции Кыргызской Республики Тилек Батырканов освобожден от занимаемой должности.

В свою очередь руководство Государственной регистрационной службы не приняло своевременных и достаточных мер по информированию правительства Кыргызской Республики об имеющихся вопросах, связанных с выдачей ePassport.

Премьер-министр Кыргызской Республики поставил задачу перед председателем Государственной регистрационной службы Министерства юстиции Кыргызской Республики в кратчайшие сроки обеспечить выдачу национальных общегражданских паспортов нового поколения с использованием биометрических данных (ePassport), в случае повторного срыва будут приняты более жесткие меры.

Источник: reporter.kg