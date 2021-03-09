Минкульт проверит деятельность театра оперы и балета после скандала с российскими артистами

Из-за конфликта зрители лишились полноценного выступления

Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики создаст комиссию, чтобы проверить деятельность Кыргызского национального академического театра оперы и балета. Об этом Vesti.kg сообщили в пресс-службе министерства.

Поясним, 6 марта в Бишкеке должен был состояться балет «Лебединое озеро» с участием российских звезд. Кроме того, на сцену должны были выйти и артисты кыргызстанской труппы, но перед началом выступления они появились перед зрителями и сообщили, что отказываются принимать участие в постановке. Артисты не стали уточнять причину своего протеста, но пожаловались на действия руководителя театра.

Позже танцовщики труппы Кыргызского национального театра оперы и балета поведали, что за выступления в коммерческих постановках им не доплачивают. Руководство театра ответило, что повышение заработной платы артистам находится в ведении Министерства культуры.

В свою очередь в министерстве уточнили, что в состав комиссии, созданной после разгоревшегося скандала, войдут юристы и эксперты по финансам.

- Оценку этой ситуации ведомство сможет дать только после работы специалистов, - сказали в Минкультуры.

Источник: vesti.kg