Врачи пытаются стабилизировать состояние Райымбека Матраимова

Стала известна клиника, в которой находится следственно-арестованный экс-зампред ГТС
Бывший замглавы Таможенной службы Райымбек Матраимов готовится к проведению коронарографии сосудов сердца. Об этом сообщила Vesti.kg экс-консультант Минздрава Елена Баялинова, побеседовавшая с главврачом клиники «Бикард» Дамиром Осмоновым.
По ее словам, в настоящее время врачи регулируют давление пациента и делают все необходимое для стабилизации его состояния.
- Если его состояние было бы на сто процентов стабильное, то уже сейчас больному провели коронарографию сосудов сердца,- пояснила Баялинова. - Сейчас врачи наблюдают за ним и регулируют его давление. Насколько я помню, у него еще и почечное давление. Как только все показатели будут в норме, ему можно будет провести мини-инвазивное вмешательство без скальпеля. Это делается через прокол в бедренную артерию и ведется зонт к сосудам сердца. Затем проведут расширение сосудов. Процедура выполняется в условиях операционной палаты.
Сам главврач клиники Дамир Осмонов оказался недоступен для комментариев.
Напомним, экс-зампредседателя Таможенной службы Райымбек Матраимов признан виновным в коррупции и оштрафован на 260 тысяч сомов в доход государства. Соответствующее решение принял Первомайский районный суд Бишкека.
Бывшему таможеннику, известному как Раим-миллион, отменили прежнюю меру пресечения в виде подписки о невыезде на заключение под стражу. Кроме того, снят арест, ранее наложенный на имущество Матраимова: квартиры в Бишкеке и Оше, коттедж в Иссык-Кульской области в ЦО «Четыре сезона», авто. Также сняты аресты на расходную часть всех имеющихся расходных и депозитных счетов, а также банковских ячеек Матраимова, его супруги Уулкан (Аманды) Тургуновой и детей.
18 февраля Матраимова водворили в ИВС СИЗО ГКНБ. Однако спустя шесть дней стало известно, что его доставили в больницу. Больше недели пресс-центр ГКНБ не называл местонахождение Матраимова, однако несколько дней назад стало известно, что он находится под наблюдением врачей в клинике «Бикард».
Источник: vesti.kg
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