Выборы 11 апреля. Безопасность и правопорядок будут обеспечивать более 9 тыс. милиционеров

Отмечается, что согласно информации ЦИК КР, сформировано 2273 участковые избирательные комиссии.
Во время выборов местные кенеши, которые состоятся 11 апреля 2021 года, общественный порядок будут охранять более 9 тыс. милиционеров. Об этом стало известно на онлайн-совещании главы МВД Улана Ниязбекова с руководителями подразделений ОВД по вопросу обеспечения правопорядка и безопасности во время выборов в местные кенеши, передает пресс-служба МВД КР.
Отмечается, что согласно информации ЦИК КР, сформировано 2273 участковые избирательные комиссии. К охране общественного порядка в данном избирательном процессе будут привлечены более 9 тыс. сотрудников милиции. А на избирательных участках будут закреплены порядка 4 тыс. сотрудников. В настоящее время сотрудники МВД и ЦИК ведут работу в координационной группе по проведению честных и прозрачных выборов.
Источник: Кабар
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