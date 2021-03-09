Штормовое предупреждение. На горных автодорогах ожидается сход снежных лавин

В связи с выпавшими и предстоящими осадками МЧС Кыргызстана предупреждает об угрозах схода снежных лавин 9 марта на горных автодорогах.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Так, опасность схода лавин ожидается на перевале Тоо-Ашуу трассы Бишкек-Ош (121-138 км), перевала Ала-Бель (198-265 км), Суусамыр-Талас-Тараз (1-14км), Мырзаке-Кара-Кулжа-Алайку (74-115 км), Ала-Бука-Жаныбазар-Кировка (68-101 км), Красная Горка-Ак-Таш (1-4 км), Казарман-Актал-Чат (42-44 км), перевал Кара-Гоо (67-93 км),.
МЧС просит водителей соблюдать расстояние между машинами в 500 метров.
Источник: Кабар
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