Суд оставил Шаирбека Бопонова в СИЗО

Первомайский районный суд 17 февраля продлил меру пресечения начальнику УОБДД по ГУВД Чуйской области Шаирбеку Бопонову.

Об этом Reporter.kg сообщили в пресс-службе районного суда.

Он останется в СИЗО до 24 апреля 2021 года.

В ГКНБ сообщали, что в ходе проводимой работы по выявлению, предупреждению и пресечению фактов коррупции в органах внутренних дел, АКС ГКНБ зафиксированы системные факты получения взяток инспекторами УОБДД ГУВД Чуйской области, дислоцированных на КПП «Актилек-Автодорожный». На вышеуказанном пункте пропуска инспекторы ОБДД под предлогом проверки документов на постоянной основе получали денежные средства в сумме от 500 до 5 тыс. сомов у водителей автотранспортных средств, занимающихся международными грузоперевозками. При этом ежедневный грузопоток на данном КПП составляет от 100 до 200 автомашин. 24 декабря 2020 года в результате проведенных совместно с СВР МВД следственно-оперативных мероприятий задержаны три инспектора УОБДД ГУВД Чуйской области: М.Т.М., Ш.Р.М., А.С.А.. 25 декабря 2020 года за причастность к данной коррупционной схеме задержан начальник УОБДД ГУВД Чуйской области Шаирбек Бопонов.

Источник: reporter.kg