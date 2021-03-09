Умер бывший депутат Жогорку Кенеша Эрик Арсалиев

Скончался депутат Жогорку Кенеша четвертого созыва Арсалиев Эрик Сайдалиевич.

Он ушел из жизни после продолжительной болезни.

Арсалиев долго лечился в Турции. Ему было 55 лет.

В Жогорку Кенеш был избран от политической партии «Ак Жол». До депутатства занимался частным бизнесом.

Источник: Элгезит