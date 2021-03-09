Сын облил бензином и сжег мать в Жайылском районе

По предварительным данным, мужчина страдает психическим расстройством
В Жайылском районе Чуйской области мужчина облил бензином и сжег свою мать. Об этом Vesti.kg сообщили в областном ГУВД.
По информации ведомства, вызов в дежурную часть поступил сегодня утром. Местные жители сообщили, что в одном из домов села Арал нашли обгоревший труп женщины.
- На место выехала следственно-оперативная группа, - рассказали в милиции. - На месте был обнаружен труп женщины З.Г. 1940 года рождения. В ходе принятых оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления был задержан сын убитой женщины З.Р. 1977 года рождения. Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП по признакам преступления, предусмотренного статьей 130 (Убийство) УК КР.
В ГУВД Чуйской области уточнили, что в ходе досудебного производства подозреваемый признался в содеянном и сообщил, что облил свою мать бензином, после чего сжег ее.
По предварительным данным, подозреваемый страдает психическим расстройством.
В настоящее время назначены все необходимые экспертизы.
Подозреваемый водворен в ИВС ОВД Жайылского района. Досудебное производство продолжается.
Источник: vesti.kg
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