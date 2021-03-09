Выборы 2020
Больше новостей на нашем телеграм-канале
           
Подробности
Общество
Просмотров: 23

Сын облил бензином и сжег мать в Жайылском районе

По предварительным данным, мужчина страдает психическим расстройством

В Жайылском районе Чуйской области мужчина облил бензином и сжег свою мать. Об этом Vesti.kg сообщили в областном ГУВД.

По информации ведомства, вызов в дежурную часть поступил сегодня утром. Местные жители сообщили, что в одном из домов села Арал нашли обгоревший труп женщины.

- На место выехала следственно-оперативная группа, - рассказали в милиции. - На месте был обнаружен труп женщины З.Г. 1940 года рождения. В ходе принятых оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления был задержан сын убитой женщины З.Р. 1977 года рождения.  Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП по признакам преступления, предусмотренного статьей 130 (Убийство) УК КР.

В ГУВД Чуйской области уточнили, что в ходе досудебного производства подозреваемый признался в содеянном и сообщил, что облил свою мать бензином, после чего сжег ее.

По предварительным данным, подозреваемый страдает психическим расстройством.

В настоящее время назначены все необходимые экспертизы.

Подозреваемый водворен в ИВС ОВД Жайылского района. Досудебное производство продолжается.

Источник: vesti.kg

           

Добавить комментарий

ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ КОММЕНТАРИЕВ:
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!

Защитный код
Обновить