(Фото) Камчыбек Ташиев поздравил 500 матерей-героинь

Председатель ГКНБ организовал для них праздничное застолье

Вчера председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев поздравил матерей-героинь. Об этом сообщили в группе Камчыбека Ташиева в соцсети Facebook.

Указывается, что председатель госкомитета поздравил 500 матерей-героинь в Джалал-Абаде. Он организовал для них праздничное застолье.

Источник: vesti.kg