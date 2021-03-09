(Фото) Камчыбек Ташиев поздравил 500 матерей-героинь

Председатель ГКНБ организовал для них праздничное застолье
Вчера председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев поздравил матерей-героинь. Об этом сообщили в группе Камчыбека Ташиева в соцсети Facebook.
Указывается, что председатель госкомитета поздравил 500 матерей-героинь в Джалал-Абаде. Он организовал для них праздничное застолье.
Источник: vesti.kg
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