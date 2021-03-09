В Токмоке полностью сгорел жилой дом

В городе Токмок вчера, 8 марта, полностью сгорел жилой дом.
Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.
Отмечается, что сгорел полностью однокомнатный дом площадью 20 квадратных метров.
Причины уточняются.
Источник: Кабар
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В городе Токмок вчера, 8 марта, полностью сгорел жилой дом.
Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.
Отмечается, что сгорел полностью однокомнатный дом площадью 20 квадратных метров.
Причины уточняются.
Источник: Кабар
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