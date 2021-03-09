Россия выдаст Кыргызстану сбежавшую мошенницу Замиру Ахматжанову

Как сообщают российские СМИ, в КР обвиняемая с соучастниками, при помощи обмана и злоупотребления доверием, под разными предлогами украла деньги и имущество четырёх «жертв» преступления.
Генпрокуратура России по запросу Кыргызстана выдала для уголовного преследования Замиру Ахматжанову, которая была осуждена на Родине 4 декабря 2015 года за мошенничество и уклонившуюся от назначенного наказания.
Как сообщают российские СМИ, в КР обвиняемая с соучастниками, при помощи обмана и злоупотребления доверием, под разными предлогами украла деньги и имущество четырёх «жертв» преступления. Ущерб достиг 2 млн 488 тыс. 900 сомов.
25 января 2017 года гражданка, прибыв в учреждение № 42 в Ош для отбывания наказания, связанное с лишением свободы, при этом работая на предприятии «Эл куту», сбежала.
Источник: reporter.kg
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