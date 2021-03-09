Депутат предложил решение в борьбе со смогом в Бишкеке

На общественное обсуждение с 17 февраля 2021 года выносится законопроект «О внесении изменения в Кодекс Кыргызской Республики о нарушениях».

Инициатор: депутат Жогорку Кенеша Марлен Маматалиев.

Согласно документу, данный законопроект вносится в целях улучшения экологии путем пресечения незаконной скупки каталитических нейтрализаторов транспортных средств.

30 января 2020 года Бишкек вновь возглавил список самых грязных городов мира, жизнь в которых представляет серьезную опасность здоровью человека, по версии сайта «AirVisual». столица Кыргызской Республики расположилась на первой строчке антирейтинга AQI. Содержание PM 2.5 в воздухе достигло 279,6 мкг/м³, при том что среднегодовой уровень данных микрочастиц не должен превышать 10 мкг/м³, а среднесуточный - 25 мкг/м³. Основными причинами повышения объемов выброса специалисты называют использование населением угля для отопления жилья, выхлопные газы от 500 тыс. автомобилей, ежедневно курсирующих в Бишкеке, а также плохую продуваемость города из-за плотной беспорядочной застройки юга столицы.

И все же основным источником загрязнения окружающей среды в Кыргызской Республике является автомобильный транспорт. По данным Государственной регистрационной службы при Правительстве Кыргызской Республики, по состоянию на 1 января 2018 года в Кыргызстане зарегистрировано 1 156 804 транспортных средств.

Из-за отсутствия на автодорогах экопостов невозможно определить реальное количество автотранспортных средств, не соответствующих нормативам по выбросам. Экологически ориентированная транспортная политика должна базироваться на жестких экологических нормативах, соответствующих действующим международным требованиям, и на эффективной системе контроля за их соблюдением. Обеспокоенность вызывает воздействие городского транспорта на качество атмосферного воздуха в крупных городах, на которые приходится основная доля перевозок пассажиров. Возникает необходимость повышения эффективности системы государственного мониторинга и контроля за состоянием транспортных средств.

В СМИ, в интернет объявлениях, а также в точках ремонта транспортных средств можно обнаружить множество предложений об удалении из выхлопной системы автомобиля каталитического нейтрализатора. В этой связи следует обратить внимания на влияния выхлопных газов на здоровье человека.

Наибольшую опасность представляют оксиды азота, примерно в 10 раз более опасные, чем угарный газ, доля токсичности альдегидов относительно невелика и составляет 4—5 % от общей токсичности выхлопных газов. Токсичность различных углеводородов сильно отличается. Непредельные углеводороды в присутствии диоксида азота фотохимически окисляются, образуя ядовитые кислородсодержащие соединения — составляющие смога.

Кроме того, при использовании сернистых бензинов в отходящие газы могут входить оксиды серы, при применении этилированных бензинов — свинец (тетраэтилсвинец), бром, хлор, их соединения. Считается, что аэрозоли галоидных соединений свинца могут подвергаться каталитическим и фотохимическим превращениям, участвуя в образовании смога.

Длительный контакт со средой, отравленной выхлопными газами автомобилей, вызывает общее ослабление организма — иммунодефицит. Кроме того, газы сами по себе могут стать причиной различных заболеваний. Например, дыхательной недостаточности, гайморита, ларинготрахеита, бронхита, бронхопневмонии, рака лёгкого. Также выхлопные газы вызывают атеросклероз сосудов головного мозга. Опосредованно через легочную патологию могут возникнуть и различные нарушения сердечно-сосудистой системы. Также выхлопные газы повреждают ткани нервной системы и повышают риск развития деменции.

Далее для точного восприятию проблемы, необходимо дать пояснения смогу, т.к. опасность смога для жизни человека велика. Поскольку, отработавшие газы автомобилей поступают в нижний слой атмосферы, то они находятся практически в зоне дыхания человека. Поэтому автомобильный транспорт следует отнести к категории наиболее опасных источников загрязнения атмосферного воздуха вблизи автомагистралей, которые пролегают вдоль полей, засаженных кормовыми культурами, использующимися в питании домашних животных и людей. Так, например, лондонский смог 1952 г. называют катастрофой, где за 4 дня от смога погибло около 4 тыс. человек. Прежде всего, смог - это ядовитый туман, образуемый в нижнем слое атмосферы, загрязненном вредными веществами от промышленных предприятий, выхлопными газами от автотранспорта и теплопроизводящих установок при неблагоприятных погодных условиях).

Источник: Кабар