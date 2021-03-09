Сегодня в трех жилмассивах временно не будет воды, сообщили в мэрии Бишкека.
По их информации, воды не будет в связи с проведением ремонтно-профилактических работ на водозаборе «Энесай» и на городских водопроводных сетях в рамках подготовки к весенне-летнему периоду с 9 утра до 15 часов вечера в жилых массивах «Энесай», «Дордой-1», «Дордой-2», в том числе:
• Муниципальное территориальное управление № 21;
• Детский сад № 2, 2а,4;
• Центр семейной медицины № 9;
• Библиотека № 20;
• Участковые пункты милиции № 7, №6;
• Средняя общеобразовательная школа №21, №94;
• ОсОО «КУТ МонтажСтрой»;
• Компания «Ак-Илбирс»;
• Частный детский сад «Бегимай-Дордой»;
• Общественно-профилактический центр Свердловского района, рынок «Дордой» №32в.
Все жители новостройки и объекты соцкультбыта будут дополнительно предупреждены об отключении питьевой воды через МТУ и председателей квартальных комитетов.
«По любым вопросам относительно водоснабжения звоните: 1533 - это единый информационный центр для обращений горожан. Также круглосуточно работает колл-центр столичной мэрии 1840 и 1850, а фото и видеофакты с проблемами по-прежнему можно присылать на WhatsApp: 0554 182-185», - говорится в сообщении.
Источник: Кабар
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