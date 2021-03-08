Вы бесценное достояние народа. Садыр Жапаров поздравил женщин с 8 Марта

Сердечно поздравляю вас с праздником весны — Международным женским днем 8 марта!

Приводим текст поздравления Главы государства:

«Дорогие женщины Кыргызстана!

Милые матери, сестры и дочери!

Сердечно поздравляю вас с праздником весны — Международным женским днем 8 марта!

Женщина — это не только мать, жена, сестра, дочь, но и хранительница семейного очага, и символ свободолюбия народа. Исторически так сложилось, что женщина в кыргызском обществе всегда была глубоко почитаема, а ее роль в общественной и политической жизни была высока. Бережно храня преемственность поколений, современная женщина Кыргызстана сочетает в себе лучшие народные традиции — терпимость, приверженность к семье и преданность детям.

Пандемия коронавируса, захватившая планету, многократно увеличила нагрузку на женщин, взвалив на их плечи дополнительные заботы. Мы никогда не забудем героизма наших женщин — врачей и медсестер, волонтеров, которые были на передовой в борьбе с этой нежданной напастью.

Сегодня наши женщины трудятся в самых различных сферах, принимают активное участие в общественной жизни. При этом всегда и везде они являют собой яркий пример ответственного отношения к делу, инициативности и профессионализма, самых деятельных проводников реформ в республике.

Предпринимаются меры по повышению роли женщин в государственном управлении, тем самым и дальше укрепляя достигнутые достижения.

На предстоящих выборах в местные кенеши впервые женщинам предоставят 30-процентную квоту, таким образом они получат уникальную возможность существенно влиять на политические процессы на местном уровне.

Дорогие женщины Кыргызстана!

Вы — бесценное достояние народа, наша гордость и неиссякаемый источник вдохновения!

Пусть этот замечательный, светлый праздник, приходящий к нам с первыми лучами теплого весеннего солнца, подарит всем вам больше счастливых улыбок, внимания и заботы родных и близких.

От всей души желаю вам здоровья, мира, любви и благополучия!»