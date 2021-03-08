Министр внутренних дел поздравил кыргызстанок с 8 Марта

Министр внутренних дел Улан Ниязбеков поздравил кыргызстанок с Международным женским днем 8 Марта.
Пресс-служа МВД КР распространила текст поздравления главы ведомства:
«От лица всего коллектива МВД и от себя лично поздравляю вас с Международным женским днем 8 марта — праздником весны и возрождения!
Этот весенний праздник радует наши сердца, пробуждает к новой жизни, как подснежник, пробившийся сквозь снег, как первые теплые лучи солнца, появившиеся после долгой зимы. На свете нет любви сильнее материнской, поэтому в первую очередь я преклоняюсь перед всеми матерями.
В истории Кыргызстана женщины всегда терпеливо и мужественно преодолевали все трудности. Сейчас роль женщин в обществе возросло, очень многие добились успехов в таких сферах, как наука, образование, культура, а также в спорте, политике.
Женщины играют ключевую роль в деле обеспечения мира и согласия в обществе, ускорении социальных, научно-технических преобразований.
Желаю всем мира, добра, творческих успехов, здоровья, благополучия в семье. Вы заслуживаете внимания и заботу каждый день. Желаю хорошего яркого настроения, крепкого здоровья, долгих лет жизни, чтобы всегда улыбка озаряла ваши лица и всего наилучшего.
Пусть этот весенний праздник 8 марта будет наполнен радостью, приятными сюрпризами и вниманием. С праздником наши дорогие женщины!», — говорится в поздравлении.
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