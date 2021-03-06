В Бишкеке продолжается рост цен на отдельные виды продуктов

В Бишкеке за последнюю неделю подорожали сахар-песок и растительное масло.

Об этом сообщило Министерство экономики и финансов после мониторинга цен на рынках столицы.

На рынках Бишкека средняя розничная цена на сахар-песок на 4 марта 2021 года составила 60-65 сомов за 1 килограмм. За неделю цены поднялись на 3 сома. Средняя розничная цена на растительное масло составляет 125-160 сомов за 1 литр. По сравнению с прошлой неделей она выросла на 5 сомов.

«На рынках Бишкека средняя цена на рис на 4 марта составляет 65-75 сомов. За последнюю неделю средние розничные цены не изменились. В продаже есть как импортный, так и местный рис», — рассказали в Минэкономики и финансов.

Источник: 24.kg