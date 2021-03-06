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В Кыргызстане произошло землетрясение магнитудой 4,9

Сеть сейсмологических станций Казахстана зафиксировала в субботу землетрясение магнитудой 4,9 на территории Кыргызстана.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на сейсмологическую опытно-методическую экспедицию комитета науки Министерства образования и науки Казахстана.

По ее данным, подземный толчок был зарегистрирован в 7.13 (4.13 по Москве). Эпицентр землетрясения располагался в 95 километрах к юго-востоку от Алматы на территории Кыргызстана. Очаг залегал на глубине 5 километров.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

Источник: 24.kg

           

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