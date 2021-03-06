АКС ГКНБ: Задержаны депутат Каракольского горкенеша и начальник регионального отдела в Минтрансе

Задержанные водворены в ИВС ГОВД г.Каракол.
5 марта 2021 года АКС ГКНБ КР в рамках досудебного производства по факту присвоения или растраты вверенного имущества задержан депутат Каракольского городского кенеша Ч.Т.Ч. и начальник Регионального отдела № 4 ДДХ при МТиД КР К.К.У.
Как сообщили в АКС ГКНБ, депутат Каракольского городского кенеша Ч.Т.Ч., являясь учредителем ОсОО «Дорстройсервис», в период с 2015 по 2020 годы, злоупотребляя должностным положением, вступив в сговор с начальником Регионального отдела № 4 ДДХ при МТиД КР К.К.У, способствовал в заключении контрактов на выполнение завышенных объемов ремонтных работ дорожной сети г.Каракол со стороны указанного ОсОО.
Задержанные водворены в ИВС ГОВД г.Каракол.
В настоящее время ГКНБ проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению суммы нанесенного ущерба государству, а также причастности других должностных лиц к указанным фактам.
ИСточник: Кабар
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