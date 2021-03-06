Айбек Бузурманкулов освобожден от занимаемой должности полномочного представителя правительства в Таласской области

Айбек Бузурманкулов освобожден от занимаемой должности полномочного представителя правительства в Таласской области

Айбек Бузурманкулов освобожден от занимаемой должности полномочного представителя правительства КР в Таласской области в связи с переходом на другую работу.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Кыргызской Республики Улукбек Марипов, сообщили в пресс-службе правительства.

Источник: Кабар