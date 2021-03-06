11,5% населения Бишкека могли бы стать избирателями, если бы сдали биометрические данные

Бишкек, "Саясат. kg". В настоящее время в г. Бишкек проживает 1 053 915 граждан, из которых в списке избирателей зарегистрировано 416 749 человек или 39,5% от общего числа бишкекчан.

4 марта 2021 года, под председательством главы Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики Н.Шайлдабековой прошло заседание Бишкекского городского штаба по оказанию содействия Бишкекской территориальной избирательной комиссии и участковым избирательным комиссиям в решении организационных вопросов и материально технического обеспечения при подготовке и проведению выборов депутатов Бишкекского кенеша, назначенных на 11 апреля 2021 года.

Заседание прошло с участием и. о. мэра Б.Кудайбергеновым, руководителей городских служб, структурных подразделений, ТИК и УИКов Бишкека.

На совещании было отмечено, что, по новым правилам, выборы депутатов местных кенешей пройдут в апреля текущего года, несмотря на то, что сроки полномочий депутатов городских и айыльных кенешей истекли в декабре или в январе.

В настоящее время в г. Бишкек проживает 1 053 915 граждан, из которых в списке избирателей зарегистрировано 416 749 человек или 39,5% от общего числа бишкекчан. Для сравнения на выборах депутатов местных кенешей в 2016 году при населении 958 500 граждан было зарегистрировано 310 530 избирателей или 32,4%. Рост списка избирателей обусловлен работой ЦИК и государственных органов по увеличению охвата населения биометрической регистрацией.

Было сказано, что в данное время на территории Бишкека образовано 2 273 избирательных участка и 1 421 избирательный округ (в 2016 г. – 2 152 и 1 361 соответственно). Количество депутатских мандатов на город Бишкек – 45.

Для участия на выборах депутатов Бишкекского городского кенеша списки кандидатов подали 27 политических партий. Общее количество выдвинутых кандидатов составило 2 021 человек, из которых 828 – женщины.

Глава ЦИК подняла вопрос актуальности прохождения гражданами биометрической регистрации.

“По городу Бишкек на прошлых выборах в списки было включено 310 тысяч избирателей, сейчас 416 тысяч избирателей и все они распределены по участкам города Бишкек согласно закону. Но есть определенные нюансы, над которыми надо поработать усиленно. Сегодня на встрече собралось руководство ГРС, Департамента регистрации населения, городских служб. Анализ по форме 2 показал, что она применялась и для подкупа, но изначально она была разработана для того, чтобы корректировать несоответствие адреса проживания и прописки. Была прекрасная возможность голосовать там, где гражданам удобно, которой злоупотребили кандидаты партий.

В целом по стране 344 тысяч граждан не имеют биометрической регистрации, по городу Бишкек эта цифра составляет 53 911 человек. То есть, 11,5% населения г. Бишкек от 18 лет и старше, которые могли бы быть избирателями, остаются вне списков в связи с тем, что не сданы биометрические данные. Также 7 799 граждан имеют паспорт образца 2017 года, у которых в чипе паспорта записан один адрес регистрации, а в адресно-справочной базе данных - другой. Т.е. актуальная прописка, не соответствует данным в паспорте.

Можно над этим поработать, ГРС готова дать все перечни с разбивкой на муниципальные управления, районы города Бишкек. Нужно поработать точечно в каждом жилмассиве, акимы каждого района должны взять этот вопрос под личный контроль и работать в тесном взаимодействии с ГРС, Бишкекским управлением, поработать над мобильными выездами. В Бишкеке достаточное количество ЦОНов, они удобно расположены. Это надо сделать, чтобы выборы были более инклюзивными и давали каждому возможность для голосования. Безусловно, это право гражданина, сдавать или не сдавать биометрические данные, но также конституционным правом граждан является право избирать и быть избранным”, - сказала она.

В ходе заседания руководителям государственных органов и органов местного самоуправления были поставлены следующие задачи: