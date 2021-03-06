Центрбортового питания при ОАО «МАМ» подтвердил соответствие требованиям международного стандарта ISO 22000:2018

Бишкек, "Саясат. kg". Центр бортового питания при ОАО «МАМ» подтвердил соответствие требованиям международного стандарта ISO 22000:2018

Центр бортового питания ЗАО «Компания Манас Менеджмент», который является дочерней компанией ОАО «Международный аэропорт «Манас», подтвердил соответствие требованиям международного стандарта ISO 22000:2018 «Система менеджмента пищевой безопасности».

Данный сертификат свидетельствует о том, что система менеджмента пищевой безопасности соответствует требованиям новой версии стандарта ISO 22000:2018 сроком на три года – до 25 февраля 2024 года.

В ноябре 2020 года аудиторы Германского Сертификационного Органа TÜV International Certification, зарегистрированного общества TÜV Thüringen e.V., провели ре-сертификационный аудит системы менеджмента пищевой безопасности Центра бортового питания ЗАО «КММ» на соответствие требованиям ISO 22000:2018.

В результате проведенного аудита на основании рассмотренных документов и проаудитированных процессов система менеджмента признана результативной.