6 марта: где в регионах отключат свет

В Баткенской области возможны перебои с энергоснабжением.
Об этом сообщили в ОАО «Ошэлектро».
Баткенская область
- 8.00-17.00 — город Кызыл-Кия (отрезки улиц Жал, Карла Маркса, Комсомольской, Ленина, 4, 6, 8, Масалиева, Маяковского, 2а, 4, 6, 6а, Нооруз, Новой, Пролетарской, Советской, Солнышко, Чехова, 11, 13, 3, 4, 5, 9, Шопокова, Юбилейной, 5, 9, Хрипченко, Кулатова, Кувасай, Привокзальной, Спортивной).
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