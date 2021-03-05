Проверка "Кумтора". Стоимость акций КР в Centerra снизилась на $150 млн

Бизнес-сообщество обеспокоено продолжающимися проверками в отношении хозяйствующих субъектов Кыргызстана.

Особую обеспокоенность вызывает начавшаяся работа государственной комиссии по изучению эффективности разработки золоторудного месторождения "Кумтор", разработчик которого обратился в адрес Международного делового совета для защиты своих прав и обеспечения соблюдения законодательства страны.

Как следует из письма госкомиссии, адресованного руководству ЗАО "Кумтор Голд Компани", планируется проверка практически любой документации компании. Глава госкомиссии, депутат Жогорку Кенеша Акылбек Жапаров просит с 3 марта и до завершения работы комиссии "с 9.00 утра до 22.00 часов вечера обеспечить полный и беспрепятственный доступ всем членам комиссии ко всем требуемым финансово-экономическим, юридическим, техническим, экологическим, административным и прочим документам, а также предоставить временные офисы, оргтехнику для их работы". При этом обозначен список членов комиссии, экспертов и специалистов в составе более 20 человек, который, как указано, может быть расширен.

"Насколько нам известно, несмотря на введенный правительством мораторий на проведение проверок субъектов предпринимательства, проводимых правоохранительными органами, в отношении "Кумтор Голд Компани" сейчас параллельно идут проверки со стороны фискальных и правоохранительных органов, и в ряде случаев запрашивается огромный объем документов, начиная с 1993 года, - сообщил исполнительный директор МДС Аскар Сыдыков. - Такое обилие проверок в отношении одного хозяйствующего субъекта создает риски для дальнейшей бесперебойной работы и выполнения производственных задач, что в конечном счете может негативно отразиться не только на самой компании, ее сотрудниках, но и на стране в целом".

Кроме того, при работе таких депутатских и других госкомиссий применяется подход запроса необходимой информации, предоставления доступа ко всей документации компании. Возникают риски в сохранности документов, необходимых для дальнейшей жизнедеятельности компаний. "Кумтор", как и другие компании в подобных ситуациях, не против предоставлять информацию, но по соответствующему запросу, указывающему на необходимую информацию.

После публикации информации о создании комиссии по проверке КГК стоимость акций Кыргызстана в Centerra Gold Inc снизилась на более чем 150 млн. долларов США (за период с 23 февраля по 4 марта, по оценкам специалистов). Один из факторов этого – падение мировых цен на золото за указанный период, но сообщения о создании госкомиссии, вероятно, также способствовали падению стоимости активов Кыргызстана. В 2012 году в результате аналогичных проверок стоимость акций упала практически в три раза.

"Сложившаяся ситуация показывает, что даже крупнейший налогоплательщик страны не может чувствовать себя в безопасности от проверок, от требований госорганов, - считает глава МДС. - Положение усугубляется тем, что к нам поступают аналогичные обращения и жалобы бизнеса из различных отраслей о проверках госорганов".

Недавно была создана депутатская комиссия по проверке "Вертекс Голд Компани", а по линии правоохранительных и других госорганов идут проверки других хозяйствующих субъектов.

Стоит отметить статус шестого созыва Жогорку Кенеша, который в период пророгации (завершения текущей сессии парламента) исполняет чисто технические, важные для жизнедеятельности государства функции. По мнению экспертов, Жогорку Кенеш не имеет сейчас полномочий создавать такого рода комиссии (за 4 месяца до истечения срока полномочий созыва) согласно ст. 33 Закона КР "О Регламенте Жогорку Кенеша Кыргызской Республики".

Для проверки соблюдения законодательства существуют соответствующие контролирующие органы исполнительной власти. Жогорку Кенеш по закону осуществляет контроль над исполнительной властью. Если у парламента есть сомнения в соблюдении законодательства, он мог бы поручить правительству и его профильным органам провести проверки в установленном порядке, без дублирования одновременных проверок различными органами и комиссиями.

"Мы очень обеспокоены продолжающимися проверками бизнеса в условиях глубокого экономического кризиса, в котором находится страна, и подчеркиваем необходимость принятия мер по скорейшей стабилизации экономической ситуации, - выразил мнение бизнес-сообщества глава МДС. - Мы удивлены действиями, которые противоречат заявленной политике государства по защите инвестиций и поддержке бизнеса, проведения экономических реформ, предусмотренных Указом Президента КР о защите собственности и поддержке предпринимателей и инвесторов от 29 января 2021 года".

Складывается впечатление, что в сегодняшних условиях компаниям нужно бросить свою основную деятельность и только отвечать на запросы и проверки госорганов. В такой ситуации говорить о развитии не приходится.

МДС считает своим долгом отреагировать на обращение КГК и других компаний, потому что сегодня это касается одной компании, завтра – другой, а послезавтра может коснуться любого из действующих в Кыргызстане хозяйствующих субъектов в любой отрасли экономики. Уже сегодня это ощущается во многих секторах как крупного, так и малого бизнеса – в торговле, услугах, промышленности, сельском хозяйстве и других. Практически каждый день к нам приходят сообщения от различных предприятий.

На каждый подобный случай бизнес-сообщество, гражданское общество, в целом общественность должны реагировать и защищать законные права предпринимателей и в целом права человека. Следует обеспечить неукоснительное, единообразное применение законодательства и учитывать текущую сложную ситуацию как в экономике Кыргызстана в связи с углубившимся экономическим кризисом и недавними политическими событиями, так и в глобальной экономике в целом.

Справочно:

В 2020 году, по предварительным данным Нацстаткома Кыргызской Республики, доля "Кумтора" в ВВП страны составила 12,5% и четверть всего промышленного производства. За прошлый год перечислено налогов и обязательных платежей на сумму более 13 миллиардов сомов. По данным КГК, количество сотрудников компании, включая подрядные организации, превышает 4 тысячи человек.

Информация МДС

Источник: vb.kg