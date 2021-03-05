Тилек Токтогазиев планирует построить новые туалеты в школах за $12 тыс.

Экс-министр сельского хозяйства и мелиорации Тилек Токтогазиев планирует построить новые туалеты с очистными сооружениями.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

«Хочу предложить, чтобы мы методом АШАРа исправили это недоразумение. В общем, я уже собрал команду инженеров и мы готовим технологическое решение. Формируем список школ, в которых поставим новые туалеты с очистными сооружениями. Себестоимость одного такого туалета «под ключ» — от 7 до 12 тысяч долларов в зависимости от количества санузлов. Для реализации пилотного проекта мы выбрали школу в селе Беш-Кунгей«, — написал Т. Токтогазиев.

Источник: reporter.kg