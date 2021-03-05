С 15 марта на 14 отрезках столичных улиц будет ограничено движение из-за ремонта дорог

С 15 марта в Бишкеке возобновляется реконструкция дорог в рамках второй фазы проекта «Развитие улично-дорожной сети» за счет гранта КНР.

Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

По ее данным, в связи с этим планируется временное ограничение движения автомобилей на 14 участках дорогах:

ул. Каркыра от ул. Гагарина до ул. Ак-Ордо в ж/м «Ак-Ордо»; ул. Туголбай Ата от ул. Ибраимова до ул. Орозбекова; ул. Айбийке от ул. Гагарина до ж/д переезда в ж/м «Ак-Ордо»; ул. Ажыбек баатыра от Жунусалиева до пр. Манас; ул. Жунусалиева от ул. Абдрахманова до ул. Масалиева в ж/м «Арча-Бешик»; ул. Стадионная от ул. Абдрахманова до ул. Магистральной в ж/м «Ынтымак»; ул. Кокчетавская от ул. М. Ганди до ул. Т. Молдо; ул. Ташкентская от ул. Турусбекова до ул. Т. Молдо; ул. Новая от ул. Ленской до ж/м Жеңиш в ж/м «Жеңиш»; ул. Сухэ-Батора от ул. Каралаева до ул. Шабдан Баатыра; ул. Койбагарова от ул. Ж. Пудовкина до ул. Каралаева; ул. Фере от ул. Т. Молдо до ул. Курманжан Датки; ул. Буденного от пр. Чуй до пр. Жибек-Жолу; ул. Огонбаева от ул. Ибраимова до ул. Осмонкула.

Напомним, что вторая фаза проекта развития улично-дорожной сети Бишкека рассчитана на два года. За это время планируется построить 5 мостов и отремонтировать 60 улиц общей протяженностью более 70 километров.

Многие улицы из этого списка будут расширены или построены заново, на всех будут тротуары и ирригационная сеть. Ремонт будет производиться за счет грантовых средств Китайской Народной Республики.

Источник: Элгезит