В Кыргызстане зафиксировали цены на некоторые продукты питания

В Министерстве экономики и финансов КР подписано Соглашение о принятии мер по поддержанию цен на социально значимые товары.

Как сообщает пресс-служба Минфина, Министерством проведен ряд встреч с участием представителей Ассоциации рынков, предприятий в сфере услуг КР, торговых сетей «Фрунзе», «Глобус», «Народный» и др., Ассоциации поставщиков (производителей и дистрибьюторов) КР, Ассоциация промышленных потребителей сахара КР, а также других крупных поставщиков продовольственных товаров.

По итогам обсуждения в ходе встреч достигнута договоренность о подписании Соглашения о принятии мер по поддержанию цен на социально значимые товары, которые вступают в силу с 9 марта 2021 года и будут действовать до 1 июня 2021 года.

Участники Соглашения обязуются предпринять необходимые усилия и меры для обеспечения возможностей приобретения населением продовольственными товарами по стабильным ценам.

Предметом соглашения является принятие мер по поддержанию цен на 4 вида продовольственных товаров:

масло подсолнечное (без премиум сегмента),

мука 1 сорта,

сахар – песок (весовой),

хлеб формовой из муки 1 сорта.

Отмечается, что продажа данной продукции в торговых сетях на территории КР будет осуществляется по установленным в Соглашении розничным ценам.