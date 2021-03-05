В Кыргызстане зафиксировали цены на некоторые продукты питания

В Министерстве экономики и финансов КР подписано Соглашение о принятии мер по поддержанию цен на социально значимые товары.
Как сообщает пресс-служба Минфина, Министерством проведен ряд встреч с участием представителей Ассоциации рынков, предприятий в сфере услуг КР, торговых сетей «Фрунзе», «Глобус», «Народный» и др., Ассоциации поставщиков (производителей и дистрибьюторов) КР, Ассоциация промышленных потребителей сахара КР, а также других крупных поставщиков продовольственных товаров.
По итогам обсуждения в ходе встреч достигнута договоренность о подписании Соглашения о принятии мер по поддержанию цен на социально значимые товары, которые вступают в силу с 9 марта 2021 года и будут действовать до 1 июня 2021 года.
Участники Соглашения обязуются предпринять необходимые усилия и меры для обеспечения возможностей приобретения населением продовольственными товарами по стабильным ценам.
Предметом соглашения является принятие мер по поддержанию цен на 4 вида продовольственных товаров:
- масло подсолнечное (без премиум сегмента),
- мука 1 сорта,
- сахар – песок (весовой),
- хлеб формовой из муки 1 сорта.
Отмечается, что продажа данной продукции в торговых сетях на территории КР будет осуществляется по установленным в Соглашении розничным ценам.
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