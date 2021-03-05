Милиция нашла тело без вести пропавшего Таланта Мырзаева

Найдено тело ранее без вести пропавшего Мырзаева Таланта Жамбуловича, 1962 года рождения.

Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

4 марта в дежурную часть ОВД Сокулукского района поступило сообщение по факту обнаружения трупа мужчины в одном из улиц села Кун-Туу.

На место выехала следственно-оперативная группа.

Труп мужчины был обнаружен без каких-либо признаков насильственной смерти.

Сотрудники милиции установили личность мужчины. Им оказался ранее разыскиваемый органами внутренних дел Аламединского района Талант Мырзаев, который вышел из дома 21 февраля и не вернулся.

Факт зарегистрирован в АИС ЕРПП и начато досудебное производство.

Для выяснения всех обстоятельств дела проводятся все необходимые следственные мероприятия.

Назначены все необходимые экспертизы. Досудебное производство продолжается.

Источник: svodka.akipress.org