Экс-начальник СИЗО-1 Бишкека Марс Жусупбеков восстановлен в должности

Накануне он уже приступил к служебным обязанностям

Ранее осужденный начальник СИЗО-1 Бишкека Марс Жусупбеков восстановлен в должности. Об этом Vesti.kg сообщил его адвокат Икрамидин Айткулов.

По словам юриста, Жусупбеков вчера приступил к служебным обязанностям.

Напомним, 29 ноября 2013 года начальника СИЗО-1 Марса Жусупбекова задержали по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных статьями 304 «Злоупотребление должностными положением» и 305 «Превышение должностных полномочий» УК КР. Суд признал его виновным и приговорил к 4 годам колонии-поселения.

Затем 17 июля 2019 года Верховный суд удовлетворил ходатайство адвоката о вновь открывшихся обстоятельствах и направил дело на новое рассмотрение.

В декабре 2019 года Октябрьский райсуд оправдал Марса Жусупбекова за отсутствием состава преступления и признал его право на реабилитацию.

Источник: vesti.kg