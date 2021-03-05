Экс-начальник СИЗО-1 Бишкека Марс Жусупбеков восстановлен в должности

Накануне он уже приступил к служебным обязанностям
Ранее осужденный начальник СИЗО-1 Бишкека Марс Жусупбеков восстановлен в должности. Об этом Vesti.kg сообщил его адвокат Икрамидин Айткулов.
По словам юриста, Жусупбеков вчера приступил к служебным обязанностям.
Напомним, 29 ноября 2013 года начальника СИЗО-1 Марса Жусупбекова задержали по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных статьями 304 «Злоупотребление должностными положением» и 305 «Превышение должностных полномочий» УК КР. Суд признал его виновным и приговорил к 4 годам колонии-поселения.
Затем 17 июля 2019 года Верховный суд удовлетворил ходатайство адвоката о вновь открывшихся обстоятельствах и направил дело на новое рассмотрение.
В декабре 2019 года Октябрьский райсуд оправдал Марса Жусупбекова за отсутствием состава преступления и признал его право на реабилитацию.
Источник: vesti.kg
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