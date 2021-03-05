(Фото) Встреча президента Садыра Жапарова с судьями страны

Встреча президента Садыра Жапарова с судьями страны

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня, 5 марта, по случаю Дня работников судебной системы, в расширенном формате встретился с судьями и работниками судебной системы страны. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

Глава государства выступил с речью, в которой поздравил судей и судебных работников с профессиональным праздником.

Вместе с этим он подверг критике работу судейского корпуса, отметив имеющиеся проблемы в судебно-правовой системе, вызывающие справедливую критику со стороны общественности.

Президент призвал судей исправить все отмеченные недостатки, обеспечить прозрачную и беспристрастную работу для восстановления уважения к судебной системе.

В мероприятии приняли участие более 400 судей страны со всех инстанций.

Источник: Кабар