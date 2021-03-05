(Фото) Встреча президента Садыра Жапарова с судьями страны

Встреча президента Садыра Жапарова с судьями страны
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня, 5 марта, по случаю Дня работников судебной системы, в расширенном формате встретился с судьями и работниками судебной системы страны. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.
Глава государства выступил с речью, в которой поздравил судей и судебных работников с профессиональным праздником.
Вместе с этим он подверг критике работу судейского корпуса, отметив имеющиеся проблемы в судебно-правовой системе, вызывающие справедливую критику со стороны общественности.
Президент призвал судей исправить все отмеченные недостатки, обеспечить прозрачную и беспристрастную работу для восстановления уважения к судебной системе.
В мероприятии приняли участие более 400 судей страны со всех инстанций.
Источник: Кабар
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!