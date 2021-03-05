В центре Бишкека запретили проводить митинги до 22 апреля

Первомайский районный суд Бишкека запретил проводить все мирные собрания, шествия и марши в центре города до 22 апреля.

Об этом сообщила адвокат Евгения Крапивина.

По информации, все запланированные мероприятия будут перенесены в сквер имени Максима Горького.

В постановлении говорится, что в суд обратилась администрация Первомайского района с заявлением ограничить все мирные собрания из-за участившихся воскресных митингов активистов против изменений в Конституции. По мнению представителей районной администрации, митинги в центре города «вызывают беспокойство и озабоченность граждан, не участвующих в собрании, что вызывает негативное чувство и обеспокоенность в личной безопасности».

«Лидеры и организаторы подобных собраний с участием большого скопления людей не контролируют процесс, создают заторы, помехи движения транспорта, перекрываются пешеходные переходы и основные автомобильные магистрали», — считают в администрации.

Еще одной причиной для запрета стала коронавирусная инфекция, ситуация с которой остается «нестабильной».

Судебный запрет вступил в силу 22 февраля и будет действовать до 22 апреля, но несмотря на это 4 марта в центре Бишкека состоялось празднование дня Ак калпака.

8 марта в Бишкеке планировалось проведение мирного марша в честь Международного женского дня.

Источник: Элгезит