В центре Бишкека запретили проводить митинги до 22 апреля

Первомайский районный суд Бишкека запретил проводить все мирные собрания, шествия и марши в центре города до 22 апреля.
Об этом сообщила адвокат Евгения Крапивина.
По информации, все запланированные мероприятия будут перенесены в сквер имени Максима Горького.
В постановлении говорится, что в суд обратилась администрация Первомайского района с заявлением ограничить все мирные собрания из-за участившихся воскресных митингов активистов против изменений в Конституции. По мнению представителей районной администрации, митинги в центре города «вызывают беспокойство и озабоченность граждан, не участвующих в собрании, что вызывает негативное чувство и обеспокоенность в личной безопасности».
«Лидеры и организаторы подобных собраний с участием большого скопления людей не контролируют процесс, создают заторы, помехи движения транспорта, перекрываются пешеходные переходы и основные автомобильные магистрали», — считают в администрации.
Еще одной причиной для запрета стала коронавирусная инфекция, ситуация с которой остается «нестабильной».
Судебный запрет вступил в силу 22 февраля и будет действовать до 22 апреля, но несмотря на это 4 марта в центре Бишкека состоялось празднование дня Ак калпака.
8 марта в Бишкеке планировалось проведение мирного марша в честь Международного женского дня.
Источник: Элгезит
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