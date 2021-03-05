Проект новой Конституции: свобода слова, независимость СМИ, права человека

3 марта депутаты Жогорку Кенеша приняли проект новой Конституции в первом чтении, а также проголосовали за то, чтобы вынести его на всенародный референдум.

Документ вызвал большие споры в парламенте, в частности, отдельные депутаты выразили недовольство нарушением ряда процедурных норм тем, что они не имею право вносить свои изменения в проект, а также выразили опасения, связанные с нарушением системы сдержек и противовесов в Основном законе страны.

Редакция Elgezit.kg проанализировала основные положения нового проекта Конституции и представляет вашему вниманию первый блок, касающийся свободы слова, независимости СМИ, доступа к информации, а также фундаментальных прав и свобод человека.

Позитивные изменения: В Конституции появилась свобода слова СМИ и запрет на цензуру

Начнем с того, что в отличие от проекта Конституции, который был вывешен 17 ноября 2020 года, документ претерпел значительные изменения, в него было внесено 80 (!) поправок. В частности, Конституционное совещание внесло существенные поправки в разделы, касающиеся прав и свобод человека, свободы слова, защиты независимых СМИ, права на доступ к информации. В частности, в Основной закон вернулись такие понятия как свобода СМИ, запрет на цензуру, гарантия на доступ к информации, защита медиа пространства.

Напомним, что в сегодняшней Конституции нет ни одного упоминания про СМИ и отсутствуют даже декларативные нормы о доступе граждан и журналистов к информации госорганов и органов местного самоуправления. Благодаря стараниям бывшего президента Алмазбека Атамбаева из Основного закона был изъят запрет на цензуру, нормы о свободе слова человека и СМИ, полностью нивелирована роль журналистов.

Теперь все эти основополагающие принципы вернулись в проект Конституции. Содержание многих статей было изложено в соответствии с международными стандартами прав человека и свободы слова.

Из проекта Основного закона убрали принцип, по которому «духовно-моральные ценности, традиции и обычаи народа» превыше закона. Тем самым восстановлен принцип верховенства закона. Теперь в Конституции официально закреплена свобода слова, мысли, печати, мнения человека, СМИ и их право затребовать информацию у государственных органов. Очень важная поправка коснулась запрета на принятие законопроектов, ограничивающих свободу слова, печати и средств массовой информации. Таким образом, инициирование таких законопроектов как злополучный «Закон о манипулировании информацией» будут запрещены. Также запрещено принимать законы, которые будут нарушать права и свободы человека. Конституция официально запрещает цензуру в стране. В нынешнем Основном законе такого положения нет.

Негативные изменения: Отдельные нормы несут угрозы правам и свободам человека и медиа

Вместе с тем в проекте новой Конституции остаются отдельные нормы, которые создают дополнительные риски для свободы слова, независимости СМИ, несут угрозу правам и свободам человека и общества, а также перечеркивают ряд позитивных изменений, которые были внесены Конституционные совещанием до 9 февраля 2021 года.

В проекте появилась статья, которая вызвала озабоченность и тревогу у многих юристов, представителей медиа и гражданского общества. Дословно она звучит так: «В целях защиты подрастающего поколения мероприятия, противоречащие моральным и нравственным ценностям, общественному сознанию народа Кыргызской Республики, могут ограничиваться законом.

Во-первых, мы нигде не смогли найти точное определение «моральным и нравственным ценностям», ни в других законах, ни в филологических словарях. Поэтому ее можно толковать по-всякому и загонять под эти понятия все, что заблагорассудится. Скорее всего, на какой-нибудь орган будут возложены обязанности надзирать за исполнением этих норм (прокуратура, МВД, Департамент информации), который может, опираясь на них, вводить цензуру и произвольно толковать эту норму.

Во-вторых, не совсем понятно, что имеется ввиду под словом «мероприятия» и включает ли в себя мирные митинги, шествия, пресс-конференции, публикации в СМИ и т.п. Также непонятно, почему это предлагается только в целях защиты подрастающего поколения, а не для всех поколений?

В третьих, в существующих законах четко прописаны случаи, когда запрещены «мероприятия» (угроза национальной безопасности, общественному порядку, ущемляющие права и свободу других людей, и т д.). Зачем нужно было вводить столь расплывчатые понятия, не совсем понятно.

И, наконец, в-четвертых, как известно, в Кыргызстане проживают представители самых различных этносов, национальностей, вероисповеданий, чьи нормы, духовные и нравственные ценности могут сильно отличаться. Даже у самих кыргызов, проживающих в разных регионах страны, могут быть разные понятия о ценностях. И подобные запреты могут привести к межрегиональным и даже межэтническим конфликтам в стране.

2) Совершенно непонятно, почему члены Конституционного совещания убрали норму о том, что «не допускается запрет и ограничение проведения мирного собрания». Во всех предыдущих Конституциях независимого Кыргызстана, гражданам была гарантирована свобода мирных собраний и шествий.

3) Тревогу и обеспокоенность в гражданском обществе вызвала норма, которая обязывает политические партии, профессиональные союзы и другие общественные объединения обеспечивать прозрачность своей финансовой и хозяйственной деятельности. По сути, это тот же скандальный законопроект о некоммерческих организациях, который вызвал бурю возмущения в обществе и экс-президент Жээнбеков тогда вернул его на доработку. Теперь его хотят провести через проект новой Конституции. Этан норма вызывает опасение тем, что может создать дополнительные рычаги давления со стороны государства на политические партии, НКО и даже на средства массовой информации.

Вывод

В целом изменения в проект Конституции, касающиеся фундаментальных прав и свобод человека, свободы слова и независимости СМИ, имеют позитивные сдвиги. При этом есть некоторые статьи, которые несут в себе дополнительные риски и угрозы для демократии и противоречат международным обязательствам, которые на себя взял Кыргызстан.

Источник: Элгезит