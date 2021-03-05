Должностные лица ГП «Аскер Курулуш» присвоили деньги, выделенные во время пандемии на переоборудование ЦТП «Ганси» под обсервации

Государству нанесен ущерб в размере более 2 млн сомов
Военная прокуратура выявила факт присвоения должностными лицами ГП «Аскер Курулуш» бюджетных средств, выделенных в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией на переоборудование ЦТП «Ганси» под обсервационные пункты для госпитализации больных.
Проверкой установлено, что должностные лица ГП «Аскер Курулуш» и аффилированные с ними отдельные строительные организации необосновано допускали преднамеренное завышение объемов выполненных работ, завышение цены используемых материалов и оборудования, а также отражение одних и тех же видов работ в актах выполненных работ различных субподрядчиков, в результате чего государству нанесен ущерб в размере более 2 500 000 сомов.
Материалы проверки по данному факту Военной прокуратурой зарегистрированы в АИС ЕРПП, начато досудебное производство.
Пресс-служба Генпрокуратуры
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