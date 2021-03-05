Принято решение о ликвидации Финансовой полиции КР

Принято решение о ликвидации Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями при правительстве КР (финансовая полиция).

Соответствующее постановление подписал премьер-министр КР Улукбек Марипов, сообщает пресс-служба правительства.

Согласно официальным данным, уровень теневой экономики составляет 130 млрд сомов или 23,6 % к ВВП, тогда как независимые эксперты отмечают, что доля теневой экономики составляет от 24 до 43 % к ВВП, что свидетельствует о ненадлежащем исполнении Государственной службой по борьбе с экономическими преступлениями своих функций.

Кроме этого, со стороны независимых экспертов и представителей бизнес-сообщества звучат нарекания по поводу деятельности Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями в части коррумпированности указанного органа, а также его незаконного вмешательства в предпринимательскую деятельность.

Согласно статье 3 Закона КР «Об уполномоченном органе в сфере борьбы с экономическими преступлениями», в интересах внутренней экономической безопасности, служба, кроме борьбы с экономическими и коррупционными преступлениями, должна прогнозировать, предупреждать и обеспечивать внутреннюю экономическую безопасность, а также обеспечивать права и интересы субъектов предпринимательской деятельности.

Однако объективно ГСБЭП на сегодняшний день выполняет только карательные функции, не принимая меры по реализации вышеуказанных задач.