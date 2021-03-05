Президент КР поздравил работников судебной системы с профессиональным праздником

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня, 5 марта, поздравил работников судебной системы КР с профессиональным праздником, сообщили в аппарате главы государства.
Приводим текст поздравления:
«Почетная и нелегкая миссия служения правосудию требует от судей и работников судов высокого уровня знаний, опыта и исключительных личных качеств: чести, достоинства, преданности делу. Авторитет судебной ветви власти в значительной мере зависит от того, насколько четко функционирует каждая ее ступень, добросовестно исполняет свои обязанности каждый ее работник.
Несмотря на то, что в обществе в адрес нынешней судебной системы высказывается множество негативных отзывов, у меня есть твердая уверенность в том, что в нашем судейском корпусе собраны профессиональные, честные, преданные, добросовестные и мужественные люди, готовые и дальше с честью исполнять свой священный долг перед народом по утверждению справедливости и законности.
В этой связи, уважаемые судьи и работники судебной системы, от всего сердца поздравляю вас с сегодняшним Днем работников судебной системы Кыргызской Республики и желаю вам и всем вашим близким крепкого здоровья и благополучия!
Пусть Всевышний всегда дарит вам веру, благословение и достойную жизнь!» - говорится в поздравлении.
Источник: Кабар
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