Госучреждение «Унаа» продаст на аукционе использованные и аннулированные автомобильные номера

Заинтересованным лицам предлагают купить более 140 кг алюминия
Государственное учреждение «Унаа» при ГРС 14 апреля текущего года проведет открытый аукцион по сбыту использованных и аннулированных государственных регистрационных номерных знаков транспортных средств. Все полученные средства будут перечислены в бюджет государства. Об этом сообщает пресс-служба ГРС.
Общий вес товара составляет 143 кг 280 г (лом цветного металла – алюминий).
С 5 марта по 5 апреля все желающие могут подать заявки для участия в аукционе.
Более подробную информацию можно будет получить в ГУ «Унаа» по адресу: г. Бишкек, ул. Валиханова, 2. каб. 4.
Источник: vesti.kg
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