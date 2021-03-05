Госучреждение «Унаа» продаст на аукционе использованные и аннулированные автомобильные номера

Заинтересованным лицам предлагают купить более 140 кг алюминия

Государственное учреждение «Унаа» при ГРС 14 апреля текущего года проведет открытый аукцион по сбыту использованных и аннулированных государственных регистрационных номерных знаков транспортных средств. Все полученные средства будут перечислены в бюджет государства. Об этом сообщает пресс-служба ГРС.

Общий вес товара составляет 143 кг 280 г (лом цветного металла – алюминий).

С 5 марта по 5 апреля все желающие могут подать заявки для участия в аукционе.

Более подробную информацию можно будет получить в ГУ «Унаа» по адресу: г. Бишкек, ул. Валиханова, 2. каб. 4.

Источник: vesti.kg