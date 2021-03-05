Президент подписал Указ «О дополнительных мерах по защите субъектов предпринимательства»

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал Указ «О дополнительных мерах по защите субъектов предпринимательства».

Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

Так, в связи с поступающими жалобами на неправомерные действия правоохранительных органов при проведении проверок хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов и бизнес-структур, а также просьбами об устранении необоснованного и излишнего вмешательства уполномоченных органов в деятельность субъектов предпринимательства, в целях создания благоприятных условий для развития бизнеса, улучшения инвестиционного климата, оказания поддержки экономической деятельности субъектов предпринимательства, обеспечения их правовой защиты, руководствуюсь статьей 65 Конституции КР, постановляется:

1. Всем уполномоченным государственным органам, имеющим право на проведение проверок субъектов предпринимательства, неукоснительно соблюдать ограничения, предусмотренные постановлениями Правительства Кыргызской Республики «О введении временного запрета (моратория) на проведение проверок субъектов предпринимательства» от 17 декабря 2018 года № 586 и «О введении запрета на проверки субъектов предпринимательства, проводимые правоохранительными органами» от 11 декабря 2020 года № 602.

2. Рекомендовать правоохранительным органам приостановить возбуждение и расследование уголовных дел по экономическим преступлениям, которые подлежат разрешению в гражданско-административном порядке и рассмотрению в судах по гражданским и экономическим делам.

3. Рекомендовать Генеральной прокуратуре КР, Министерству внутренних дел КР, Государственному комитету национальной безопасности КР, Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями при Министерстве экономики и финансов КР, Государственной таможенной службе при Министерстве экономики и финансов КР:

– приостановить проверки банковских счетов граждан КР и хозяйствующих субъектов КР;

– активизировать работу служб собственных расследований/собственной безопасности в части выявления, пресечения деятельности и привлечения к соответствующей ответственности (вплоть до увольнения и привлечения к уголовной ответственности) своих сотрудников:

осуществляющих незаконные проверки хозяйственной деятельности субъектов предпринимательства и инвесторов и иные действия, направленные на воспрепятствование их законной деятельности;

покровительствующих лицам и субъектам, занимающимся незаконной предпринимательской деятельностью, контрабандой товаров и совершением других экономических преступлений;

замешанных в коррупционных/должностных преступлениях;

– провести среди личного состава превентивные мероприятия профилактического характера, направленные на недопущение совершения вышеуказанных правонарушений.

4. Установить, что проверки, осуществляемые со стороны правоохранительных органов, могут быть допущены в случаях и порядке, предусмотренных Указом Президента КР «О дополнительных мерах по правовой защите субъектов предпринимательства и органов местного самоуправления при проверке их деятельности правоохранительными и налоговыми органами» от 15 марта 2016 года № 58.

5. Генеральной прокуратуре КР активизировать работу по обеспечению исполнения вышеназванного Указа Президента КР и представлять ежемесячно информацию об его исполнении в секретариат Совета безопасности КР.

6. Рекомендовать правительству КР во взаимодействии с Генеральной прокуратурой КР рассмотреть вопрос о внесении соответствующих изменений и дополнений (поправок) в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, предусматривающих защиту прав предпринимателей и инвесторов от незаконных и необоснованных действий со стороны правоохранительных органов путем исключения:

– привлечения к уголовной ответственности учредителей (участников), руководителей и сотрудников субъектов предпринимательства по статье 319 УК КР (коррупция);

– уголовного досудебного производства и привлечения к уголовной ответственности по экономическим спорам, возникающим между хозяйствующими субъектами;

– уголовного досудебного производства и привлечения к уголовной ответственности должностных лиц субъектов предпринимательства по обращениям и заявлениям о совершении экономических преступлений без подтверждения суммы ущерба государству соответствующими актами и экспертными заключениями (статьи 230-232 Уголовного кодекса КР);

– привлечения субъектов предпринимательства (учредителей (участников), руководителей и иных должностных лиц) к уголовной ответственности за совершение экономических видов преступлений.

Напомним, что в рамках своих зарубежных визитов в Российскую Федерацию и Республику Казахстан, Президент Садыр Жапаров на встречах с представителями крупного иностранного бизнеса отмечал, что в ближайшее время в Кыргызстане будут приняты дополнительные меры по усилению защиты прав инвесторов и улучшению благоприятных условий для ведения предпринимательства.